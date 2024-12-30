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Как будет работать метро и наземный транспорт в Киеве на Новый год: график

Фото: расписание движения транспорта в Киеве на Новый год не изменится (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве график работы общественного транспорта на Новый год остается неизменным, наземный транспорт курсирует с учетом комендантского часа, а подземные станции метро работают круглосуточно как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Наземный транспорт

Согласно информации КП "Киевпастранс", наземный общественный транспорт курсирует с учетом комендантского часа и согласно расписанию, которое доступно по ссылке.

Киевский метрополитен

Режим работы станций метрополитена и график движения поездов остаются стабильными:

  • В часы пик: интервалы движения 2:45-3:45 минуты.
  • В межпиковое время: интервалы 5-6:15 минуты.
  • В выходные дни: интервалы 6-7 минут.

Время открытия и закрытия станций метро синхронизировано с графиком движения поездов.

 

Фото: КП "Киевский метрополитен"

Станции как укрытия

46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытий. В этих локациях обеспечены необходимые условия для комфортного пребывания жителей во время воздушной тревоги.

Городская власть подчеркивает важность соблюдения расписания и безопасности пассажиров.

Инструкция от КГГА

Киевлянам напоминают, что метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия, а чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится возле входной группы дверей, и подождать постового полицейского.

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МетроНовый год