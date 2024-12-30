Как будет работать метро и наземный транспорт в Киеве на Новый год: график

Наземный транспорт

Согласно информации КП "Киевпастранс", наземный общественный транспорт курсирует с учетом комендантского часа и согласно расписанию, которое доступно по ссылке.

Киевский метрополитен

Режим работы станций метрополитена и график движения поездов остаются стабильными:

В часы пик : интервалы движения 2:45-3:45 минуты.

: интервалы движения 2:45-3:45 минуты. В межпиковое время : интервалы 5-6:15 минуты.

: интервалы 5-6:15 минуты. В выходные дни: интервалы 6-7 минут.

Время открытия и закрытия станций метро синхронизировано с графиком движения поездов.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

Станции как укрытия

46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытий. В этих локациях обеспечены необходимые условия для комфортного пребывания жителей во время воздушной тревоги.

Городская власть подчеркивает важность соблюдения расписания и безопасности пассажиров.