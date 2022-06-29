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Как попасть в метро Киева для укрытия, если оно закрыто: объяснение КГГА

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 11:57
Как попасть в метро Киева для укрытия, если оно закрыто: объяснение КГГА Фото: метро в Киеве для укрытия работает круглосуточно (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Метро Киева круглосуточно доступно для укрытия во время воздушной тревоги. Чтобы спуститься к нему после завершения работы, необходимо нажать на звонок у двери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Инструкция от КГГА

Киевлянам напоминают, что метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия, а чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится возле входной группы дверей, и подождать постового полицейского.

Там уточняют, что пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время

Напомним, что на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно просмотреть на специальной карте.

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Киев метро воздушная тревога
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