Как попасть в метро Киева для укрытия, если оно закрыто: объяснение КГГА

Метро Киева круглосуточно доступно для укрытия во время воздушной тревоги. Чтобы спуститься к нему после завершения работы, необходимо нажать на звонок у двери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Инструкция от КГГА

Киевлянам напоминают, что метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия, а чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится возле входной группы дверей, и подождать постового полицейского.

Там уточняют, что пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время

Напомним, что на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно просмотреть на специальной карте.

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