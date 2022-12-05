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Новогодние праздники: ожидать ли украинцам дополнительных выходных

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 09:58
Новогодние праздники: ожидать ли украинцам дополнительных выходных Фото: дополнительных выходных на Новый год и Рождество в Украине не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Принятый Верховной радой в марте закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Украины.

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина "О переносе рабочих дней в 2022 году".

В мирное время в Украине должно было быть три дополнительных выходных на новогодние праздники:

  • понедельник, 26 декабря (перенос выходного с воскресенья, 25 декабря, Рождество)
  • понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год)
  • понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество)

Напомним, новым законом по оптимизации трудовых отношений, принятым 1 июля, предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В Кодекс законов о труде (КЗоТ) вернули старую норму.

Как сообщало РБК-Украина, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, согласно КЗоТ, в Украине установлены такие праздничные дни:

  • 1 января - Новый год
  • 7 января и 25 декабря - Рождество Христово
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - День труда
  • 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
  • 28 июня - День Конституции Украины
  • 28 июля - День Украинской государственности
  • 24 августа - День независимости Украины
  • 14 октября - День защитников и защитниц Украины.
  • Работа также не проводится в дни религиозных праздников:
  • 7 января и 25 декабря - Рождество Христово
  • один день (воскресенье) - Пасха (Пасха)
  • один день (воскресенье) - Троица.

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