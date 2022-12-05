Новогодние праздники: ожидать ли украинцам дополнительных выходных
В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Принятый Верховной радой в марте закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Украины.
Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина "О переносе рабочих дней в 2022 году".
В мирное время в Украине должно было быть три дополнительных выходных на новогодние праздники:
- понедельник, 26 декабря (перенос выходного с воскресенья, 25 декабря, Рождество)
- понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год)
- понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество)
Напомним, новым законом по оптимизации трудовых отношений, принятым 1 июля, предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере. В Кодекс законов о труде (КЗоТ) вернули старую норму.
Как сообщало РБК-Украина, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.
Напомним, согласно КЗоТ, в Украине установлены такие праздничные дни:
- 1 января - Новый год
- 7 января и 25 декабря - Рождество Христово
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - День труда
- 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
- 28 июня - День Конституции Украины
- 28 июля - День Украинской государственности
- 24 августа - День независимости Украины
- 14 октября - День защитников и защитниц Украины.
- Работа также не проводится в дни религиозных праздников:
- 7 января и 25 декабря - Рождество Христово
- один день (воскресенье) - Пасха (Пасха)
- один день (воскресенье) - Троица.
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