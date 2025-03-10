На Новопавлівському напрямку українські військові збили декілька ворожих дронів Zala (відео)

На Новопавлівському напрямку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем виявили ворожі дрони розвідники. В результаті було знищено безпілотники типу Zala.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, пілоти батальйону безпілотних систем виявили у небі ворожі дрони. Вони в різний час намагалися вести повітряну розвідку позицій наших захисників.

Завдяки вмілим діям пілотів дронів, російські безпілотники були збиті та більше не літатимуть у нашому небі. Вони також не вестимуть повітряну розвідку наших позицій на тому напрямку.

Що відомо про Zala

Російські дрони Zala виробляються компанією Zala Aero Group, яка входить до складу концерну Калашников. Вони призначені для розвідки, коригування вогню артилерії, ведення спостереження та виконання ударних завдань.

Одна з ключових переваг безпілотників Zala – їхня компактність і малошумність, що дозволяє здійснювати непомітні операції. Наприклад, модель Zala 421-16Е здатна перебувати в повітрі до 4 годин, а її дальність польоту сягає 150 км.

Значна роль дронів Zala у сучасних бойових діях пояснюється їхньою адаптивністю та простотою використання. Росія активно застосовує їх у війні проти України, використовуючи розвідувальні моделі для збору даних і наведення артилерії, а ударні – для атак на військові об'єкти та критичну інфраструктуру.