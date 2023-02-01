Новообраний президент Чехії: Україна має вступити до НАТО після війни

На думку Павела, генерала НАТО у відставці, Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до західного альянсу після закінчення війни з РФ.

Крім того, у своєму першому інтерв'ю після обрання президентом Чехії Павел рішуче виступив на захист західної військової підтримки Києва, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" на те, що країни мають спрямовувати до Києва.

Також він вважає, що відправлення західних винищувачів, таких як F-16, - "не табу", але він не впевнений, що вони можуть бути доставлені у строки, які можуть бути корисними для Києва.

"Я пишаюся тим, що моя країна однією з перших надала Україні суттєву військову допомогу", - підсумував президент Чехії.