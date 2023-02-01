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Новообраний президент Чехії: Україна має вступити до НАТО після війни

Фото: президент Чехії Петр Павел (twitter.com/general_pavel)
Автор: Руслан Гаращенко

Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має отримати дозвіл на вступ до НАТО, щойно закінчиться війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На думку Павела, генерала НАТО у відставці, Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до західного альянсу після закінчення війни з РФ.

Крім того, у своєму першому інтерв'ю після обрання президентом Чехії Павел рішуче виступив на захист західної військової підтримки Києва, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" на те, що країни мають спрямовувати до Києва.

Також він вважає, що відправлення західних винищувачів, таких як F-16, - "не табу", але він не впевнений, що вони можуть бути доставлені у строки, які можуть бути корисними для Києва.

"Я пишаюся тим, що моя країна однією з перших надала Україні суттєву військову допомогу", - підсумував президент Чехії.

Нагадаємо, раніше екс-прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що якби Захід мав рішучість привести Україну до Альянсу, то війни з Росією вдалося б уникнути.

Також ми раніше писали, що НАТО готові до прямої конфронтації з Росією, адже стратегічні цілі країни-агресора виходять за межі України.

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