Новоизбранный президент Чехии: Украина должна вступить в НАТО после войны

По мнению Павела, генерала НАТО в отставке, Украина будет "морально и практически готова" присоединиться к западному альянсу после окончания войны с РФ.

Кроме того, в своем первом интервью после избрания президентом Чехии Павел решительно выступил в защиту западной военной поддержки Киева, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что страны должны направлять Киеву.

Также он считает, что отправка западных истребителей, таких как F-16, - "не табу", но он не уверен, что они могут быть доставлены в сроки, которые могут оказаться полезными для Киева.

"Я горжусь тем, что моя страна одной из первых оказала Украине существенную военную помощь", - подытожил президент Чехии.