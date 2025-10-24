UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Новонародженого хотіли забрати росіяни: з окупації вдалось повернути маму з немовлям

Фото: з окупації вдалось повернути маму з немовлям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалось повернули маму з немовлям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації молоду маму з немовлям", - зазначив Єрмак.

За його словами, після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані "служби опіки" спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину.

Повідомляється, що вона рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину. Єдине, про що дівчина мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро. 

Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці.

"Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу у порятунку молодої родини. Виконуємо завдання президента – повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.

Депортація українських дітей

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив Зеленський, повернути на батьківщину вдалося 1625 дітей. Це стало можливим завдяки реалізації державної ініціативи Bring Kids Back UA, спрямованої на повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії або утримуваних на окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дітиокупанція