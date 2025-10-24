Новонародженого хотіли забрати росіяни: з окупації вдалось повернути маму з немовлям

"У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації молоду маму з немовлям", - зазначив Єрмак.

За його словами, після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані "служби опіки" спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину.

Повідомляється, що вона рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину. Єдине, про що дівчина мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро.

Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці.

"Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу у порятунку молодої родини. Виконуємо завдання президента – повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.