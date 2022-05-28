Новому послу США в Украине выдали визу

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк получила украинскую визу. Теперь она сможет прибыть в посольство в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым послом США в Украине Бриджит Бринк. У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И в этот раз не стал исключением", - отметила Маркарова.