Новому послу США в Україні видали візу

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк отримала українську візу. Тепер вона зможе прибути до посольства в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в США Оксани Маркарової.
"Велике задоволення видати візу і зустрітися з колегою - новим послом США в Україні Бріджит Брінк. В України завжди були кращі керівники американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, а й прекрасними людьми і прикладами публічного служіння. І цей раз не став винятком", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.
До цього призначення він була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.
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