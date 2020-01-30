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Новому фігуранту справи Труханова обрали запобіжний захід

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 16:18
Новому фігуранту справи Труханова обрали запобіжний захід
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Екс-депутату Кілійської райради призначили заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід новому фігуранту справи Геннадія Труханова, мера Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.

Повідомляється, що ВАКС обрав запобіжний захід колишньому депутату Кілійської районної ради Одеської області Анатолію Коломійцю у вигляді застави в сумі 420 400 гривень. Він підозрюється в розтраті, заволодінні майном, а також відмиванні коштів.

Нагадаємо, минулого тижня у справі Труханова з'явилися нові підозрювані, яким були оголошені підозри. За версією правоохоронних органів, підозрювані купили завод "Краян" за вдвічі завищеною ціною. Це завдало шкоди місцевому бюджету Одеси на суму понад 92 млн гривень.

Надалі сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ ведуть з листопада 2016 року. В кінці 2019 року Антикорупційний суд почав дослідження доказів по справі Труханова. Зокрема, розпочався розгляд відеозаписів обшуків, а також листувань обвинуваченого і його родичів.

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Новини України ОдесаГенадій Труханов
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