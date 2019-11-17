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В Новом Роздоле Львовской области до сих пор нет отопления

Новости » Общество     17.11.2019 - 17:47
В Новом Роздоле Львовской области до сих пор нет отопления
Фото (4studio.com.ua)

В "Нафтогазе" назвали критической ситуацию на Новороздольской ТЭЦ

В Новом Роздоле Львовской области до сих пор не подключено отопление. Об этом сообщает "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогазе" назвали критической ситуацию на Новороздольской ТЭЦ, из-за прошлогодней аварии на которой жители города до сих пор без отопления.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставка воды в один из районов города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Нафтогазе" напомнили об аварии, которая произошла прошлой зимой на теплоэлектростанции. Ее связывают с небрежностью предыдущего управляющего.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и о том, чтобы вернуть специалистов… Люди не получали зарплату от прошлого управляющего Гарант Энерго М в течение пяти месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи. Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим", - отметили в компании.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 15 ноября признал утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560, которым устанавливались предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

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