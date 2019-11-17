У Новому Роздолі Львівської області досі немає опалення

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У "Нафтогазі" назвали критичною ситуацію на Новороздільскій ТЕЦ

В Новому Роздолі Львівської області досі не підключено опалення. Про це повідомляє "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" назвали критичною ситуацію на Новороздільскій ТЕЦ, через торішню аварію на якій жителі міста досі без опалення.

"Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в "Нафтогазі" нагадали про аварії, яка сталася минулої зими на теплоелектростанції. Її пов'язують з недбалістю попереднього керуючого.

"Зараз ми працюємо не тільки над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздола і Новояворівська, але і про те, щоб повернути фахівців... Люди не отримували зарплату від минулого керуючого Гарант Енерго М протягом п'яти місяців. Ми розуміємо, що частина людей вимушено звільнилася, щоб отримати право на допомогу від держави і хоч якось годувати свої сім'ї. Ці люди отримають право повернутися, про що ми і поговоримо завтра", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 листопада визнав такою, що втратила силу постанова від 26 червня 2019 року №560, яким встановлювалися граничні тарифи на опалення та гаряче водопостачання.