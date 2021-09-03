В Новом Орлеане из-за урагана "Ида" участились случаи мародерства, десятки человек арестованы

Шериф округа Орлеан Марлин Гасман сообщил, что за мародерство в городе было арестовано около 40 человек. Всего в Новом Орлеане было произведено 55 арестов за различные преступления, включая мародерство и домашнее насилие.

После того как ураган обрушился на штат, во вторник, 31 августа, в городе был введен комендантский час, чтобы предотвратить преступления и мародерство.

Многие жители Луизианы все еще остаются без электричества после урагана, а дома все еще пустуют, так как жителям было приказано оставаться там, куда они эвакуировались до урагана.

В Новом Орлеане около 195 тысяч человек эвакуировались из своих домов.

