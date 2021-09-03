Ураган "Ида": число жертв возросло до 58 человек
Фото: 58 человек стали жертвами урагана "Ида" (Getty Images)
В результате урагана "Ида", который обрушился на северо-восток США, по меньшей мере погибли 58 человек. Больше всего жертв стихии зафиксировали в Нью-Джерси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что в Нью-Джерси погибли 23 человека, в Нью-Йорке - 16, в Луизиане жертвами урагана стали 11 человек.
Еще восемь человек погибли в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.
По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд, а в городе Ньюарке, штат - 62-летней давности.