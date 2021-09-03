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Ураган "Ида": число жертв возросло до 58 человек

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США, Пятница 03 сентября 2021 12:36
Ураган "Ида": число жертв возросло до 58 человек Фото: 58 человек стали жертвами урагана "Ида" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В результате урагана "Ида", который обрушился на северо-восток США, по меньшей мере погибли 58 человек. Больше всего жертв стихии зафиксировали в Нью-Джерси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что в Нью-Джерси погибли 23 человека, в Нью-Йорке - 16, в Луизиане жертвами урагана стали 11 человек.

Еще восемь человек погибли в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.

По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд, а в городе Ньюарке, штат - 62-летней давности.

Напомним, что в Нью-Йорке (США) ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения.

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