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У Новому Орлеані через ураган "Іда" почастішали випадки мародерства, десятки людей заарештовані

Автор: Валерія Поліщук

У Новому Орлеані почастішали випадки мародерства після того, як багатьох жителів міста евакуювали через ураган "Іда". Поліція вже заарештувала за крадіжки 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Шериф округу Орлеан Марлін Гасман повідомив, що за мародерство в місті було заарештовано близько 40 осіб. Всього в Новому Орлеані було вироблено 55 арештів за різні злочини, включаючи мародерство і домашнє насильство.

Після того як ураган обрушився на штат, у вівторок, 31 серпня, в місті було введено комендантську годину, щоб запобігти злочинам і мародерству.

Багато жителів Луїзіани все ще залишаються без електрики після урагану, а будинки все ще пустують, бо жителям було наказано залишатися там, куди вони евакуювалися до урагану.

У Новому Орлеані близько 195 тисяч людей евакуювалися зі своїх будинків.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті урагану "Іда" у США загинули 58 людей.

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