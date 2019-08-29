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В новом Кабмине не будет Министерства аграрной политики

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:25
В новом Кабмине не будет Министерства аграрной политики
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полномочия Минагрополитики передадут МЭРТ

В новом Кабинете министров Украины не будет Министерства аграрной политики и продовольствия. Об этом РБК-Украина сообщили источники по итогам заседания фракции "Слуги народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что часть полномочия Минагрополитики передадут Министерству экономического развития и торговли. Кроме того, ожидается, что МЭРТ возглавит Тимофей Милованов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел. Ожидается, что за назначение министров будут голосовать пакетом, в том числе и по кандидатуре Авакова.

Как сообщало РБК-Украина, в день первого заседания Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущей фракцией партии "Слуга народа". На заседании обсуждались кандидатуры на должности в Кабинет министров.

Ожидается, что на должность премьер-министра Украины будет вынесена кандидатура Алексея Гончарука, который занимает должность замглавы Офиса президента Владимира Зеленского.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство аграрной политикиМЭРТ
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