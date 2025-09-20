У Новокуйбишевську прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на пожежу в районі НПЗ

Як пише канал SHOT, приблизно 03:40 ночі в передмісті Самари почалися гучні звуки. Прогриміло щонайменше 5 вибухів, а в небі над блищали спалахи. Про наслідки поки що нічого невідомо.

Паралельно жителі Новокуйбишевська теж скаржилися на численні вибухи в місті. Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.

Офіційних коментарів поки що не було.