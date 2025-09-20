У Новокуйбишевську прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на пожежу в районі НПЗ

У ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пише канал SHOT, приблизно 03:40 ночі в передмісті Самари почалися гучні звуки. Прогриміло щонайменше 5 вибухів, а в небі над блищали спалахи. Про наслідки поки що нічого невідомо.
Паралельно жителі Новокуйбишевська теж скаржилися на численні вибухи в місті. Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.
Офіційних коментарів поки що не було.
Зазначимо, що цієї ночі росіяни скаржаться також на вибухи у Волгограді. Крім того, невідомі безпілотники атакували місто Саратов.
Після серії вибухів у Саратові в місті виникла пожежа. У пабліках припускали, що ймовірно, внаслідок атаки горить місцевий НПЗ.
Нагадаємо, що Новокуйбишевський НПЗ уже не раз зазнавав атаки дронів. Наприклад, атака була в ніч на 10 березня.
Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснефть", а його проєктна потужність становить понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.