У Новокуйбишевську прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на пожежу в районі НПЗ

Фото: офіційних коментарів поки що не було (t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише канал SHOT, приблизно 03:40 ночі в передмісті Самари почалися гучні звуки. Прогриміло щонайменше 5 вибухів, а в небі над блищали спалахи. Про наслідки поки що нічого невідомо.

Паралельно жителі Новокуйбишевська теж скаржилися на численні вибухи в місті. Після цього в соцмережах з'явилися кадри пожежі і, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.

 

Офіційних коментарів поки що не було.

Інші атаки по РФ

Зазначимо, що цієї ночі росіяни скаржаться також на вибухи у Волгограді. Крім того, невідомі безпілотники атакували місто Саратов.

Після серії вибухів у Саратові в місті виникла пожежа. У пабліках припускали, що ймовірно, внаслідок атаки горить місцевий НПЗ.

Атака по НПЗ у Новокуйбишевську

Нагадаємо, що Новокуйбишевський НПЗ уже не раз зазнавав атаки дронів. Наприклад, атака була в ніч на 10 березня.

Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснефть", а його проєктна потужність становить понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

