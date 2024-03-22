У Новогродівці Донецької області збільшилася кількість жертв вчорашнього авіаудару

Надзвичайники розповіли, що під атаку, здійснену російськими військовими у п'ятницю 21 березня, потрапив житловий сектор Новоградівки.

"Під завалами будинку опинились двоє мешканців", - йдеться в публікації.

У ДСНС констатували, що врятувати цих людей не вдалося.

"Надзвичайники вилучили тіла загиблих, а також розібрали 15 тонн будівельних конструкцій", - передали у Службі.

Також зазначається, що аварійно-пошукові роботи на місці "прильоту" вже завершені.

Вчорашній удар по Новоградівці

Раніше повідомлялося, що росармія 21 березня обстріляла Новогродівку в Донецькій області. Спочатку було відомо про одну жертву - це чоловік 1963 року народження.

В ОВА інформували також, що поранення отримали дав жінки, їх доправили до лікарні.

Ситуація у Донецькій області

Зазначимо, що частина Донецької області окупована російськими загарбниками. У регіоні точаться важкі бої по всій лінії фронту. Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області.

Зокрема, в ніч проти 17 березня війська РФ вдарили по Селидовому та Мирнограду. Внаслідок атак були поранені.

Додамо, що місцева влада закликає жителів евакуйовуватися у більш безпечні регіони України.