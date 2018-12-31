В новогоднюю ночь в Украине будут дежурить 10 тыс. правоохранителей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, усиленно будут охранять безопасность массовых мероприятий

В новогоднюю ночь во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Нацполиции Ярослава Тракало в Facebook.

Он отметил, что в новогоднюю ночь, в 680 населенных пунктах запланировано почти 950 массовых мероприятий. Ожидается, что их посетят около 14 миллионов украинцев.

"Наибольшее внимание правоохранители будут уделять местам массового празднования граждан, где будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками. За охраной общественного порядка будут следить около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - написал Тракало.

Также он сообщил, что полиция будет усиленно дежурить на дорогах с целью недопущщення вождения автомобилями водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, полиция будет работать в усиленном режиме на время проведения новогодних и рождественских праздников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция усиленно дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и рождественских праздников.