У новорічну ніч в Україні чергуватимуть 10 тис. правоохоронців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, посилено охоронятимуть безпеку масових заходів

У новорічну ніч під час проведення масових заходів по всій території України чергуватимуть 10 тис. поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Нацполіції Ярослава Тракала у Facebook.

Він зазначив, що у новорічну ніч, у 680 населених пунктах заплановано майже 950 масових заходів. Очікується, що їх відвідають близько 14 мільйона українців.

"Найбільшу увагу правоохоронці приділятимуть місцям масового святкування громадян, де працюватимуть посилені наряди поліції разом з кінологами та вибухотехніками. За охороною громадського порядку стежитимуть близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", - написав Тракало.

Також він повідомив, що поліція буде посилено чергувати на автошляхах з метою недопущщення кермування автомобілями водіями у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, поліція працюватиме у посиленому режимі на час проведення новорічних та різдвяних свят.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція посилено чергуватиме поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ під час проведення новорічних та різдвяних свят.