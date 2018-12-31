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У новорічну ніч в Україні чергуватимуть 10 тис. правоохоронців

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 20:32
У новорічну ніч в Україні чергуватимуть 10 тис. правоохоронців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, посилено охоронятимуть безпеку масових заходів

У новорічну ніч під час проведення масових заходів по всій території України чергуватимуть 10 тис. поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Нацполіції Ярослава Тракала у Facebook

Він зазначив, що у новорічну ніч, у 680 населених пунктах заплановано майже 950 масових заходів. Очікується, що їх відвідають близько 14 мільйона українців.

"Найбільшу увагу правоохоронці приділятимуть місцям масового святкування громадян, де працюватимуть посилені наряди поліції разом з кінологами та вибухотехніками. За охороною громадського порядку стежитимуть близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", - написав Тракало. 

Також він повідомив, що поліція буде посилено чергувати на автошляхах з метою недопущщення кермування автомобілями водіями у стані алкогольного сп'яніння.

У новорічну ніч в Україні чергуватимуть 10 тис. правоохоронцівНагадаємо, поліція працюватиме у посиленому режимі на час проведення новорічних та різдвяних свят.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція посилено чергуватиме поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ під час проведення новорічних та різдвяних свят.

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