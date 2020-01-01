ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новорічну ніч на Софіївській площі Києва зустріли понад 100 тис. осіб

Новини » Суспільство     01.01.2020 - 16:43
Новорічну ніч на Софіївській площі Києва зустріли понад 100 тис. осіб
Фото: новорічна ніч на Софіївській площі (kyivcity.gov.ua)

Новорічна ніч у столиці пройшла спокійно

Понад 100 тисяч киян і гостей столиці зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся святковий концерт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому наголошується, що на Контрактову площу в новорічну ніч прийшли понад 40 тисяч людей.

У КМДА додали, що новорічна ніч у Києві пройшла спокійно. Так, протягом ночі рятувальникам не надійшло жодного дзвінка з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували у місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернення не надходили.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ніч на перше січня в Україні пройшла без особливих порушень публічної безпеки. При цьому наголошується, що в новорічну ніч чергували 2,4 тисячі силовиків.

Крім того, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

У Києві на Новий рік силовики патрулюватимуть у посиленому режимі Новорічна ніч у Києві: де перекриють дороги і як буде їздити транспорт
Новини України КиївНовый год 2020Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся