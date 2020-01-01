Новогодняя ночь прошла без особых нарушений правопорядка, - МВД

Новогодняя ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности украинцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, передает РБК-Украина.

Как сообщается, на ночную смену заступило 2040 силовиков.

"Они обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Проработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных и 21 рабочий день. Согласно закону, выходными днями являются Новый год, среда, 1 января, и Рождество Христово, вторник, 7 января. Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным будет и понедельник, 6 января.

Как писало ранее РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.