Новогодняя ночь в Киеве: где перекроют дороги и как будет ездить транспорт

В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, продлят движение общественного транспорта, а также ограничат движение в центре столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, 31 декабря и 1 января в столице будет действовать запрет на движение автомобильного транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В частности, движение запрещено:

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года;

1 января - с 14:00 до 22:00.

В связи этим был разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Также будет продлена работа автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, до 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

График последних отправлений транспорта от конечных остановок - по ссылке.

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на три часа дольше. Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков в метро могут ограничить (закрыть) на вход для пассажиров станцию "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Напомним, Владимирским проездом и ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января будет запрещено движение автомобильного транспорта.