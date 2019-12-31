Новорічна ніч у Києві: де перекриють дороги і як буде їздити транспорт

У Києві в новорічну ніч, з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року, продовжать рух громадського транспорту, а також обмежать рух в центрі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таким чином, 31 грудня та 1 січня в столиці буде діяти заборона на рух автомобільного транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).

зокрема, рух заборонено:

з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року;

1 січня - з 14:00 до 22:00.

У зв'язку з цим було дозволено проїзд транспорту по вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, в святкові та неробочі дні.

Також буде продовжена робота автобусів, тролейбусів і трамваїв. Крім того, до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок - за адресою.

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано із змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбуси № 16 - від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу

Столичний метрополітен працюватиме у новорічну ніч на три години довше. Крім того, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоків в метро можуть обмежити (закрити) на вхід для пасажирів станцію "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Фунікулер у новорічну ніч буде працювати цілодобово.

Нагадаємо, Володимирським проїздом та вул. Володимирській (від будинку № 23 вул. Софіївській до провулка Рильського) з 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня та з 14:00 до 22:00 1 січня буде заборонено рух автомобільного транспорту.