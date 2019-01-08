На праздники украинскую границу пересекли свыше 1 млн человек

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Кроме того, пограничники оформили 200 тыс. автомобилей

В Украине с начала 2019 года во время новогодних и рождественских праздников сотрудники Государственной пограничной службы оформили 1,2 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Также пограничники оформили 200 тысяч транспортных средств.

"Пограничное ведомство привлекло дополнительные пограничные наряды и служебных собак. Для проверки и осмотра транспортных средств использовались все имеющиеся современные технические средства. Кроме того, особое внимание уделялось гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщалось, что было выполнено более 600 поручений уполномоченных государственных органов, реализовано 50 срабатываний базы Интерпола.

Пограничники обнаружили 40 недействительных и поддельных паспортных документов, задержали 60 человек за незаконное пересечение государственной границы и пресекли 20 попыток незаконного перемещения через границу товаров на общую сумму 555 тыс. грн.

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на прекращение действия военного положения, правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Напомним, контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, пересекли 16,2 тыс. человек.