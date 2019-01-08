На свята український кордон перетнули понад 1 млн осіб

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Крім того, прикордонники оформили 200 тис. автомобілів

В Україні з початку 2019 року під час новорічних і різдвяних свят співробітники Державної прикордонної служби оформили 1,2 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Також прикордонники оформили 200 тисяч транспортних засобів.

"Прикордонне відомство залучило додаткові прикордонні наряди і службових собак. Для перевірки та огляду транспортних засобів використовувалися всі наявні сучасні технічні засоби. Крім того, особлива увага приділялась громадянам, які є вихідцями з країн міграційного ризику", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомлялося, було виконано понад 600 доручень уповноважених державних органів, реалізовано 50 спрацьовувань бази Інтерполу.

Прикордонники виявили 40 недійсних та підроблених паспортних документів, затримали 60 осіб за незаконне перетинання державного кордону та припинили 20 спроб незаконного переміщення через кордон товарів на загальну суму 555 тис. грн.

Раніше РБК-Україна писало, що незважаючи на припинення дії воєнного стану, правоохоронні органи будуть працювати в посиленому режимі.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 7 січня 2019 року, перетнули 16,2 тис. чоловік.