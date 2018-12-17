На новогодние праздники назначили 23 дополнительных поезда

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Продажа уже открыта на более 180 рейсов

На зимние праздники "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда в наиболее популярных направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, по состоянию на 17 декабря открыта продажа билетов на свыше 180 рейсов, в которых пассажирам уже предложено дополнительно более 150 тыс. мест. В частности, назначены следующие рейсы:

Западное направление:

№ 181/182 Киев - Львов, отправлением из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря, 4, 5, 8, 9, 12, 13 января.

№ 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января.

№ 217/218 Киев - Львов, отправлением из Киева 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря.

№ 197/198 Киев - Ковель отправлением из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января.

№ 207/208 Киев - Ужгород - Киев отправлением из Киева 22, 24 декабря, обратно 23, 25 декабря.

№ 235/236 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24, 26 декабря, обратно 23, 25, 27 декабря.

№ 249/231/250 Киев - Ивано Франковск - Черновцы - Киев отправлением из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января.

№ 258/227 Одесса - Ужгород отправлением из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря.

Одесский направление:

№ 161/162 Киев - Николаев отправлением из Киева 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января.

Днепровский направление:

№ 179/180 Киев - Днепр, отправлением из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

№ 275/276 Киев - Кривой Рог, отправлением из Киева 10 января, обратно 28 декабря.

Донецкий филиал:

№ 205/206 Покровск - Харьков, отправлением из Покровская и Харьков 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

Дополнительные рейсы:

№ 111/112-на карте Харьков - Львов, отправлением из Харькова 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. января, обратно 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января.

№ 670/669 Кременчуг - Бахмач, отправлением из Кременчуга и Бахмача 8 января.

№ 781/782/774/773 Черкассы – Киев – Шостка отправлением из Черкасс, Киева и Шостки 25 декабря, 1, 2, 8 января.

№ 797/798 Харьков - Запорожье, отправлением из Харькова и Запорожья 25 декабря, 1

В то же время, в "Укрзализныце" отметили, что работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

Напомним, "Укрзализныця" назначила новый ночной поезд на Закарпатье, который будет курсировать с 16 декабря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.