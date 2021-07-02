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Нового пресс-секретаря Зеленского могут назначить на следующей неделе

Автор: Владислав Красинский

Нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского могут назначить на следующей неделе. Скорее всего, в начале нее.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Офисе президента.

"Готовят документы. Думаю, начало недели", - отметил он.

Напомним, ранее источник в Офисе президента заявил, что новым пресс-секретарем Зеленского станет журналист Сергей Никифоров. Он сейчас работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24".

Должность пресс-секретаря Зеленского стала вакантной после увольнения Юлии Мендель, которая занимала ее с июня 2019 года.

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Владимир ЗеленскийОфис президента