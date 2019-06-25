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Нового премьер-министра Британии объявят 23 июля

Новости » Политика    25.06.2019 - 16:06
Нового премьер-министра Британии объявят 23 июля
Фото: Борис Джонсон и Джереми Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

Голосование за лидера Консервативной партии и премьера Британии закончится 22 июля

Победителя выборов главы правящей Консервативной партии, а соответственно и премьер-министра Британии объявят 23 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Консервативной партии, голосование, участие в котором принимают почти 160 тыс. консерваторов, завершится 22 июля, а победителя объявят уже на следующий день - 23 июля.

Отмечается, что в последнем раунде голосования за пост премьера Британии и главы Консервативной партии соревнуются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Напомним, ранее сообщалось, что в финальный этап голосования за лидера британской Консервативной партии прошли Борис Джонсон и Джереми Хант. За Джонсона в парламенте Британии проголосовали 160 депутатов-консерваторов, за Ханта - 77.

РБК-Украина писало, что Борис Джонсон, который лидирует на выборах премьера Британии, призвал готовиться к выходу страны из Европейского союза без соглашения. По словам Джонсона, после Brexit Британия будет торговать с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации.

Кроме того, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

На пост премьера Великобритании претендуют Хант и Джонсон Глава МИД Британии заявил о готовности лидеров ЕС пересмотреть условия Brexit
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