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На пост премьера Великобритании претендуют Хант и Джонсон

Новости » Политика    21.06.2019 - 05:35
На пост премьера Великобритании претендуют Хант и Джонсон
Фото: Борис Джонсон и Джереми Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

У Джонсона больше всего голосов - 160

Кандидатами на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стали бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант. Об этом передвет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пятый тур голосования среди консерваторов в парламенте состоялся накануне, 20 июня. За Джонсона проголосовали 160 депутатов, за Ханта - 77. Выбыл из предвыборной гонки министр по делам экологии Майкл Гоув - 75 голосов.

Отметим, бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон одержал победу во втором туре выборов лидера правящей Консервативной партии и главы правительства. 

Хант из лидеров гонки занимал наиболее мягкую позицию в вопросе Brexit - выступает за Brexit с соглашением и верит, что сможет уговорить Евросоюз внести изменения в текст документа.

Напомним, в целом на должность лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны в 2018 году официально претендовали 10 политиков. 

Ранее Джонсон заявил, что в случае получения должности он не будет платить Европейскому союзу за Brexit на нынешних условиях соглашения. По словам Джонсона, Великобритания не будет оплачивать выход из Евросоюза пока не будет ясности о пути вперед.

ЕС готов пересмотреть условия сделки по Brexit, - МИД Британии  Кандидат на пост премьера Британии заявил, что не будет платить за Brexit
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