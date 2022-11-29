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Не для нового наступления на Киев. В ISW объяснили, зачем Россия снова развернула войска в Беларуси

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 04:41
Не для нового наступления на Киев. В ISW объяснили, зачем Россия снова развернула войска в Беларуси Фото: В ISW объяснили, зачем Россия снова развернула войска на территории Беларуси (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Развернув войска на территории Беларуси в ноябре 2022 года, Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что спутниковые снимки указывают на увеличение боевой техники РФ, в том числе танков на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте. Количество наблюдается приблизительно на одну бригаду.

В то же время, мониторинговая организация "Беларускі Гаюн" проинформировала о том, что Кремль перебросил туда же 15 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования.

"Эти дислокации поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси. 28 ноября украинский Генштаб сообщил, что, по его оценкам, российские силы перебросят неопределенные элементы ("некоторые подразделения") из Беларуси в неопределенный район после того, как подразделения "примут боевую способность", - отметили в ISW.

Соответствующие заявления указывают на то, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал РФ, вероятно, увеличив зависимость от Беларуси в плане учебного потенциала, объясняют специалисты.

"Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева, чтобы предотвратить их использование на юге и востоке. Белорусские войска будут маловероятно атаковать Украину", - добавляют в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Заявленный Россией захват нескольких небольших деревень вокруг Бахмута 27 и 28 ноября не означает неизбежного российского окружения Бахмута.
  • Российские милблогеры широко раскритиковали решение министерства обороны РФ ввести строгие таможенные ограничения на импорт товаров двойного назначения, что свидетельствует о длительном и повсеместном недовольстве ведением войны в Украине.
  • Российские войска, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшую неделю, но такая подготовка, скорее всего, направлена ​​на поддержку последних темпов ударов, а не на их увеличение.
  • Российские войска продолжали бороться против украинских контрнаступательных операций вокруг Сватового, поскольку российские источники сообщали, что украинские силы продолжали контрнаступление к западу от Кременной.
  • Российские войска добились постепенных успехов к югу от Бахмута.
  • Российские войска продолжали укреплять позиции и налаживать меры безопасности на востоке Херсонской области.
  • Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным активам и вдоль критически важных логистических линий на юге Украины.
  • Российские вооруженные силы продолжают сталкиваться с проблемами подготовки и оснащения, а также проблемами с моральным духом и дисциплиной, поскольку неудачи российской армии имеют серьезные социальные последствия внутри страны.
  • Захватчики продолжали пытаться способствовать интеграции систем образования на оккупированных территориях Украины в российскую систему.

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