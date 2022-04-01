На "нового мэра" Бердянска завели дело. Подозревают в коллаборационизме

Украинские правоохранительные органы завели уголовное дело на некоего Александра Сауленко, который провозгласил себя "мэром" оккупированного Бердянска. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина после оккупации Бердянска добровольно согласился на предложение российской военной администрации и взял на себя функции "исполняющего обязанности мэра".

О своем назначении на должность, созданную в незаконных органах власти, Сауленко сообщил в видеообращении, пренебрегая при этом положениями Конституции Украины и нарушая право жителей Бердянска на свободное волеизъявление во время выборов.