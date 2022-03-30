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Зампред Бердянской РГА подозревается в сотрудничестве с оккупантами

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Бердянск, Среда 30 марта 2022 04:54
Зампред Бердянской РГА подозревается в сотрудничестве с оккупантами Фото: зампреда Бердянской РГА подозревают с госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Заместителю председателя Бердянской РГА Запорожской области сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в отношении руководства Станицы Луганской начато расследование по факту государственной измены.

Мы также писали о том, что по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, более сорока граждан Российской Федерации будут привлечены к уголовной ответственности. Среди них крупные чиновники, депутаты, а также медийщики, в частности Тина Канделаки, Олег Газманов, Никита Михалков.

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Бердянск госизмена
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