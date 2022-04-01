На "нового мера" Бердянська завели справу. Підозрюють в колабораціонізмі

Українські правоохоронні органи завели кримінальну справу на якогось Олександра Сауленка, який проголосив себе "мером" окупованого Бердянська. Йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік після окупації Бердянська добровільно погодився на пропозицію російської військової адміністрації та взяв на себе функції "виконуючого обов'язки мера".

Про своє призначення на посаду, створену в незаконних органах влади, Сауленко повідомив у відеозверненні, нехтуючи при цьому положеннями Конституції України і порушуючи право жителів Бердянська на вільне волевиявлення під час виборів.