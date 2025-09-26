Нового голову "Укренерго" звільнили через три місяці після призначення, - джерела

Віталій Зайченко

Віталій Зайченко почав працювати в "Укренерго" ще в 1990-х роках, поступово пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України, яким став 2015 року.

З початком повномасштабної війни з Росією його досвід допоміг перевести енергосистему в ізольований режим, а потім успішно синхронізувати її з європейською мережею ENTSO-E.

Спільно з командою диспетчерів він забезпечив стабільне управління енергосистемою України в умовах масованих ракетних ударів РФ по об'єктах генерації та лініях електропередачі.

23 червня наглядова рада призначила Зайченка головою правління "Укренерго".