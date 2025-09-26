Нового голову "Укренерго" звільнили через три місяці після призначення, - джерела

Наглядова рада "Укренерго" звільнила голову компанії Віталія Зайченка. Він обіймав цю посаду лише три місяці.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією співрозмовників видання, також у відставку відправили все правління "Укренерго", крім Олексія Брехта. Він стане в.о. голови компанії.
У зв'язку з таким рішенням наглядової ради Міністерство енергетики проводить із нею екстрену нараду.
Віталій Зайченко почав працювати в "Укренерго" ще в 1990-х роках, поступово пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України, яким став 2015 року.
З початком повномасштабної війни з Росією його досвід допоміг перевести енергосистему в ізольований режим, а потім успішно синхронізувати її з європейською мережею ENTSO-E.
Спільно з командою диспетчерів він забезпечив стабільне управління енергосистемою України в умовах масованих ракетних ударів РФ по об'єктах генерації та лініях електропередачі.
23 червня наглядова рада призначила Зайченка головою правління "Укренерго".