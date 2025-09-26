Нового главу "Укрэнерго" уволили спустя три месяца после назначения, - источники

Наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Виталия Зайченко. Он занимал эту должность всего три месяца.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По информации собеседников издания, также в отставку отправили все правление "Укрэнерго", кроме Алексея Брехта. Он станет и.о. главы компании.
В связи с таким решением наблюдательного совета Министерство энергетики проводит с ним экстренное совещание.
Виталий Зайченко начал работать в "Укрэнерго" еще в 1990-х годах, постепенно пройдя путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины, которым стал в 2015 году.
С началом полномасштабной войны с Россией его опыт помог перевести энергосистему в изолированный режим, а затем успешно синхронизировать ее с европейской сетью ENTSO-E.
Совместно с командой диспетчеров он обеспечил стабильное управление энергосистемой Украины в условиях массированных ракетных ударов РФ по объектам генерации и линиям электропередачи.
23 июня наблюдательный совет назначил Зайченко главой правления "Укрэнерго".