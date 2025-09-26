Нового главу "Укрэнерго" уволили спустя три месяца после назначения, - источники

Виталий Зайченко

Виталий Зайченко начал работать в "Укрэнерго" еще в 1990-х годах, постепенно пройдя путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины, которым стал в 2015 году.

С началом полномасштабной войны с Россией его опыт помог перевести энергосистему в изолированный режим, а затем успешно синхронизировать ее с европейской сетью ENTSO-E.

Совместно с командой диспетчеров он обеспечил стабильное управление энергосистемой Украины в условиях массированных ракетных ударов РФ по объектам генерации и линиям электропередачи.

23 июня наблюдательный совет назначил Зайченко главой правления "Укрэнерго".