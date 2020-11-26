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До Нового года, скорее всего, не будет отставок в Кабмине, - источники

Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Украине заговорили о возможных отставках министров. Однако, до Нового года, скорее всего, никого не уволят.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в Кабмине, Раде и Офисе президента, говорится в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров".

В частности, недовольны работой министра здравоохранения Максима Степанова, однако источник в СН говорит, что вопрос отставки главы Минздрава будут рассматривать с Нового года.

Пока не приняли госбюджет на 2021 год, не будут менять и главу Минфина Сергея Марченко. К тому же ротация в министерстве может помешать переговорам с МВФ. По данным источника в "Слуге народа", конкретного списка министров, которых хотят заменить, нет.

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"У нас есть много претензий к разным министрам. Сейчас завершается бюджетный процесс. И уже после этого, когда будет какой-то анализ всех достижений и ошибок по каждому министерству, думаю, будут приняты кадровые решения. Но будут ли они до конца года - не уверен", - сказал РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

В СН признают, что голосов за увольнение фактически любого министра хватит, а вот для назначения его преемника без помощи со стороны других фракций не обойтись.

Напомним, названа возможная причина увольнения Буславец из Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Кабмин сменил главу Министерства энергетики.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныувольнениеМаксим Степанов