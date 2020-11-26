До Нового року, швидше за все, не буде відставок у Кабміні, - джерела

В Україні заговорили про можливі відставки міністрів. Однак, до Нового року, швидше за все, нікого не звільнять.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в Кабміні, Раді і Офісі президента, йдеться в матеріалі "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів".

Зокрема, незадоволені роботою міністра охорони здоров'я Максима Степанова, однак джерело в СН каже, що питання відставки голови МОЗ будуть розглядати з Нового року.

Поки не ухвалили держбюджет на 2021 рік, не будуть змінювати і голову Мінфіну Сергія Марченка. До того ж ротація у міністерстві може завадити переговорам з МВФ. За даними джерела в "Слузі народу", конкретного списку міністрів, яких хочуть замінити, немає.

"У нас є багато претензій до різних міністрів. Зараз завершується бюджетний процес. І вже після цього, коли буде якийсь аналіз всіх досягнень і помилок по кожному міністерству, думаю, будуть прийняті кадрові рішення. Але чи будуть вони до кінця року - не впевнений", - сказав РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

СН визнають, що голосів за звільнення фактично будь-якого міністра вистачить, а от для призначення його наступника без допомоги з боку інших фракцій не обійтися.

Нагадаємо, названа можлива причина звільнення Буславець з Міненерго.

Раніше повідомлялося, що Кабмін змінив голову Міністерства енергетики.