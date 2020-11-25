Названа возможная причина увольнения Буславец из Минэнерго

Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ua)

Увольнение в.и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец стало результатом борьбы за передел влияния в украинской энергетике.

Об этом сообщает Newsone.

Как известно, Буславец была снята с должности без предварительных слушаний, открытой дискуссии, и критических публикаций.

В то же время, отмечает Newsone, сегодня в энергетической отрасли идет жесткая борьба между олигархами и кланами.

"Активно муссируется версия о том, что Буславец останавливала АЭС, чем сильно разозлила Коломойского и Пинчука, чьи ферросплавные заводы нуждаются в дешевой электроэнергии", - говорится в публикации.

Однако, остановка энергоблоков АЭС в нынешнем году началась еще до назначения Буславец. А нынешний пуск энергоблока на Запорожской АЭС был запланирован также до ее отставки.

Newsone также обращает внимание на разногласия Буславец с главой парламентского комитета по энергетике Андреем Герусом.

Анализируя вероятность возвращения Ольги Буславец в Минэнерго в качестве министра, издание отмечает, что необходима поддержка парламентского большинства.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Николаевич Бойко.