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Названа возможная причина увольнения Буславец из Минэнерго

Киев, Среда 25 ноября 2020 15:40
Названа возможная причина увольнения Буславец из Минэнерго
Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Увольнение в.и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец стало результатом борьбы за передел влияния в украинской энергетике.

Об этом сообщает Newsone.

Как известно, Буславец была снята с должности без предварительных слушаний, открытой дискуссии, и критических публикаций.

В то же время, отмечает Newsone, сегодня в энергетической отрасли идет жесткая борьба между олигархами и кланами.

"Активно муссируется версия о том, что Буславец останавливала АЭС, чем сильно разозлила Коломойского и Пинчука, чьи ферросплавные заводы нуждаются в дешевой электроэнергии", - говорится в публикации.

Однако, остановка энергоблоков АЭС в нынешнем году началась еще до назначения Буславец. А нынешний пуск энергоблока на Запорожской АЭС был запланирован также до ее отставки.

Newsone также обращает внимание на разногласия Буславец с главой парламентского комитета по энергетике Андреем Герусом.

Анализируя вероятность возвращения Ольги Буславец в Минэнерго в качестве министра, издание отмечает, что необходима поддержка парламентского большинства.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Николаевич Бойко.

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