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Нового главу Одесской ОГА назначат на конкурсной основе

Новости » Политика    13.07.2019 - 13:42
Нового главу Одесской ОГА назначат на конкурсной основе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Андрейчикова не назначать главой Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового главу Одесской областной государственной администрации (ОГА) назначат на конкурсной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Во время рабочего визита в Одессу президент Зеленский заявил, что не будет назначать утвержденного правительством кандидата на должность главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова. Зато состоится конкурс на данную должность.

По словам Зеленского, он лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс", - заявил глава государства.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что утвержденный Кабинетом министров кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрейчикова является совладельцем компании "Охотник-2007" вместе с соратником нардепа-беглеца Игоря Маркова, которого Служба безопасности Украины подозревает в сепаратизме.

Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение недели подпишет указ о назначении нового главы Одесской областной государственной администрации. Тогда же Зеленский ответил, что не владеет информацией о связях кандидата на должность главы Одесской ОГА Андрейчикова с сепаратистом Марковым.

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