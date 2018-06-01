Нового главу НКРЭКУ выберут на следующей неделе

Заседание комиссии состоится не раньше середины следующей недели

Новоизбранные члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планируют провести первое заседание, на котором изберут нового главу регулятора, на следующей неделе. Об этом РБК-Украина сообщил новоизбранный член НКРЭКУ Александр Формагей.

"Первое заседание и процедура избрания председателя состоится не раньше середины следующей недели", - сказал он.

По словам Формагея, сейчас идут процедуры по увольнению новых членов с предыдущих мест работы, а также принятия на работу в нацрегулятор.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя НКРЭКУ. Вовк был уволен в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов нацрегулятора.

Отметим, 18 апреля Вовка повторно не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики. Согласно новым нормам, кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы в данной сфере.