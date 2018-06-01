Нового голову НКРЕКП оберуть на наступному тижні

Засідання комісії відбудеться не раніше середини наступного тижня

Новопризначені члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планують провести перше засідання, на якому оберуть нового голову регулятора, на наступному тижні. Про це РБК-Україна повідомив новообраний член НКРЕКП Олександр Формагей.

"Перше засідання і процедура обрання голови відбудеться не раніше середини наступного тижня", - сказав він.

За словами Формагея, наразі тривають процедури зі звільнення нових членів із попередніх місць роботи, а також прийняття на роботу до нацрегулятора.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови НКРЕКП. Вовк був звільнений відповідно до раніше затвердженого плану ротації глави і членів нацрегулятора.

Зазначимо, 18 квітня Вовка повторно не допустили до участі в конкурсі з відбору нових членів НКРЕКП після того, як конкурсна комісія визнала недостатнім його досвід роботи в сфері енергетики. Згідно з новими нормами, кандидат повинен мати не менше п'яти років досвіду роботи в даній сфері.