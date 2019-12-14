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Нового главу НАПК могут объявить уже 16 декабря

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Собеседования с кандидатами на эту должность уже завершились

Имя нового главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) могут объявить в понедельник, 16 декабря. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского представительства глобального движения Transparency International.

Отмечается, что собеседования с кандидатами на должность, которых было восемь, состоялись 13-14 декабря. Среди кандидатов - заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин. Он предложил создать управление внутреннего контроля и управления предотвращения коррупции в НАЗК.

Также на должность руководителя НАПК претендуют:

  • председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах
  • директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко
  • прокурор департамента надзора за соблюдением законов ГПУ Александр Новиков
  • руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский
  • антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности USAID/ENGAGE Иван Пресняков
  • профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк
  • руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Напомним, в конце ноября правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело экс-главы НАПК Натальи Корчак относительно недостоверного декларирования. В 2016 году близкий человек Корчак купил авто за 544 тысячи гривен, которое фактически находилось в ее собственности и не было задекларировано.

РБК-Украина ранее писало, что правительство назначило Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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