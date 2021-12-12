Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7

Группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Документ должен быть принят по итогам двухдневной встречи в английском Ливерпуле, пишет агентство.
"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
По информации Reuters, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление "семерки". Члены G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности в Украины, отмечает агентство.
Напомним, у Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ.
Ранее президент США Джо Байден провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину.