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Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7

Автор: Анастасія Рокитна

Група семи (G7) готує заяву, в якій звернеться до Росії через ситуацію навколо України. Її нове вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки і змусить заплатити високу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Документ повинен бути прийнятий за підсумками дводенної зустрічі в англійському Ліверпулі, пише агентство.

"У Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну", - йдеться в чорновому варіанті комюніке глав зовнішньополітичних відомств неформального об'єднання, куди входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

За інформацією Reuters, тема відносин Москви і Києва може бути винесена в окрему заяву "сімки". Члени G7 також закликали РФ до деескалації напруженості в Україні, зазначає агентство.

Нагадаємо, у Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ.

Раніше президент США Джо Байден провів двогодинну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому сказав, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну.

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