Байден - Путину: заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину
Президент США Джо Байден на этой неделе провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.
Также Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях.
"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - сказал он.
Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире заметно изменится в случае вторжения в Украину, она заплатит "ужасную цену".
Напомним, Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию.
Во время телефонного разговора с президентом Украины он заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.