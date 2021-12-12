Байден - Путину: заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину

Президент США Джо Байден на этой неделе провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Financial Times .

Также Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях.

"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - сказал он.

Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире заметно изменится в случае вторжения в Украину, она заплатит "ужасную цену".