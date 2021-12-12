ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден - Путину: заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 12 декабря 2021 08:45
Байден - Путину: заплатите ужасную цену в случае вторжения в Украину Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден на этой неделе провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Также Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях.

"Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными", - сказал он.

Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире заметно изменится в случае вторжения в Украину, она заплатит "ужасную цену".

Напомним, Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию.

Во время телефонного разговора с президентом Украины он заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден Владимир Зеленский
NEWS
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 5 тысяч человек, а умерли - 238
Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 5 тысяч человек, а умерли - 238
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет