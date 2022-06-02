Новое решение НБУ: ставки по депозитам и госдолгу могут вырасти

Решение Национального банка Украины о повышении учетной ставки до 25% приведет к росту ставок по депозитам в банках. Ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вырастут более чем в два раза.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал начальник аналитического отдела "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов.

Рост ставок до уровня инфляции

Блинов считает, что повышение ставки в условиях перспективы усиления инфляции, смелое и оправданное решение. "Это смелая решительная мера НБУ. Инфляция 20%+ уже очевидная реальность, которую становится опасно игнорировать, так как низкие ставки могут сформировать опасные дисбалансы, приводящие к кризисным явлениям", - заявил он.

Резкое повышение ставки, по его мнению, поддержит обменный курс гривны и даст возможность менее болезненного пересмотра действующего фиксированного курса (29,25 гривен за доллар с конца февраля) уже этим летом.

"Поскольку повышение учетной ставки неминуемо приведет к двукратному повышению ставок размещения ОВГЗ (сейчас 10-11%), необходимо усилить сотрудничество с иностранными партнерами по финансированию бюджетного дефицита", - отметил эксперт.

Также, по его мнению, повышение ставки приведет к увеличению процентов по депозитным вкладам.

Повышение ставки

Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку сразу на 15% - до 25% годовых. Целью такого решения в НБУ назвали защиту гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке в условиях войны. Учетная ставка - стоимость денег для коммерческих банков и основной монетарный инструмент НБУ для сдерживания инфляции.

Шаг повышения ставки на 15% произошел впервые в истории Украины, а уровень ставки выше 25% был в 2015 году (30%).

С начала войны НБУ сохранял ставку в 10%. "Такой подход был оправдан в условиях значительного психологического шока, вызванного войной", - отметили в Нацбанке.

Вместе с тем, в НБУ ожидают, что несмотря на постепенное восстановление экономики, тенденция ускорения инфляции будет сохраняться в ближайшие месяцы. "Это, со своей стороны, чревато дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетоком гривневых сбережений в иностранную валюту. В то же время возвращение Национального банка к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции", - отметили в регуляторе.