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Нове рішення НБУ: ставки за депозитами і держборгом можуть зрости

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Україна, Четвер 02 червня 2022 15:33
Нове рішення НБУ: ставки за депозитами і держборгом можуть зрости Фото: ставки по ОВДП перевищать 20% (bank.gov.ua)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Рішення Національного банку України про підвищення облікової ставки до 25% призведе до зростання ставок за депозитами в банках. Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) зростуть більш ніж у два рази.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку Україна" Олексій Блінов.

Зростання ставок до рівня інфляції

Блінов вважає, що підвищення ставки в умовах перспективи посилення інфляції, сміливе і виправдане рішення. "Це смілива рішуча міра НБУ. Інфляція 20%+ вже очевидна реальність, яку стає небезпечно ігнорувати, оскільки низькі ставки можуть сформувати небезпечні дисбаланси, що призводять до кризових явищ", - заявив він.

Різке підвищення ставки, на його думку, підтримає обмінний курс гривні і дасть можливість менш болючого перегляду чинного фіксованого курсу (29,25 гривень за долар з кінця лютого) вже цього літа.

"Оскільки підвищення облікової ставки неминуче призведе до дворазового підвищення ставок розміщення ОВДП (зараз 10-11%), необхідно посилити співпрацю з іноземними партнерами щодо фінансування бюджетного дефіциту", - зазначив експерт.

Також, на його думку, підвищення ставки призведе до збільшення відсотків за депозитними вкладами.

Підвищення ставки

Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку відразу на 15% - до 25% річних. Метою такого рішення в НБУ назвали захист гривневих доходів і заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку в умовах війни. Облікова ставка-вартість грошей для комерційних банків і основний монетарний інструмент НБУ для стримування інфляції.

Крок підвищення ставки на 15% стався вперше в історії України, а рівень ставки вище 25% був у 2015 році (30%).

З початку війни НБУ зберігав ставку в 10%. "Такий підхід був виправданий в умовах значного психологічного шоку, викликаного війною", - зазначили в Нацбанку.

Разом з тим, в НБУ очікують, що незважаючи на поступове відновлення економіки, тенденція прискорення інфляції буде зберігатися в найближчі місяці. "Це, зі свого боку, загрожує подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетоком гривневих заощаджень в іноземну валюту. У той же час повернення Національного банку до активної процентної політики дозволить запобігти цим негативним тенденціям", - зазначили в регуляторі.

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