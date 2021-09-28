Новое правление "Нафтогаза" будет временным. Постоянное появится до конца года

Кабинет министров назначил новых членов правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Но они будут занимать должности временно, постоянный состав правления должен избрать новый наблюдательный совет до 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина .

Также в документе отмечается, что такие решения должны быть приняты не позднее 28 декабря 2021 года.

В распоряжении говорится, что Елена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикий Калугин и Роман Чумак назначаются членами правления "Нафтогаза" временно, до принятия новым составом наблюдательного совета решений по формированию правления.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Кабинет министров назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины" после того, как взял на себя полномочия наблюдательного совета.

В начале сентября трое независимых членов набсовета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за конфликта, связанного с тем, что пост главы правления занимает Юрий Витренко.

Подробнее в материале РБК-Украина "Новый скандал в "Нафтогазе": три члена набсовета решили подать в отставку".