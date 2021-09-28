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Нове правління "Нафтогазу" буде тимчасовим. Постійне з'явиться до кінця року

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів призначив нових членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Але вони займатимуть посади тимчасово, постійний склад правління має обрати нова наглядова рада до 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.

У розпорядженні йдеться, що Олена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикій Калугін і Роман Чумак призначаються членами правління "Нафтогазу" тимчасово, до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо формування правління.

Також в документі наголошується, що такі рішення повинні бути прийняті не пізніше 28 грудня 2021 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Кабінет міністрів призначив нове правління НАК "Нафтогаз України" після того, як взяв на себе повноваження наглядової ради.

На початку вересня троє незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через конфлікт, пов'язаний з тим, що посаду голови правління займає Юрій Вітренко.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Новий скандал у "Нафтогазі": три члени наглядової ради вирішили подати у відставку".

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